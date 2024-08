Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt: Mülltonnen auf Hauptfriedhof angezündet

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend mehrere Mülltonnen auf dem Hauptfriedhof im Cannstatter Stadtteil Muckensturm in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte gegen 21.40 Uhr die in Flammen stehenden Abfallbehälter und wählte Notruf. Der Passant hat zudem offenbar eine Person gesehen, die mit einem Fahrrad vom Friedhof in Richtung Steinhaldenstraße davonfuhr. Alarmierte Einsatzkräfte löschten das Feuer wenig später.

Selbst ein Sonnenschirm steht im Flammen

In den vergangenen Wochen und Monaten haben in der Landeshauptstadt immer wieder Mülltonnen gebrannt. Unter anderem hat Mitte August eine Serie im Stuttgarter Westen für Aufsehen gesorgt. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurden dort gleich in verschiedenen Straßen etliche Mülltonnen angezündet, selbst ein Sonnenschirm stand in Flammen. Bereits am Tag nach der letzten Tat konnte die Polizei einen 51 Jahre alten Mann festnehmen, der für die Brände verantwortlich sein soll.

Festnahme nach kurzer Flucht

Nicht der einzige schnelle Fahndungserfolg. Am 21. August haben Polizeibeamte einen 24 Jahre alten Mann geschnappt, der im Verdacht steht, an der Strombergstraße in Stuttgart-Ost eine Mülltonne in Brand gesetzt zu haben. Zeugen beobachteten gegen 1 Uhr, wie der Mann sich über die Mülltonne beugte und diese daraufhin anfing zu brennen. Er flüchtete zunächst zu Fuß Richtung Ostendplatz, konnte dort aber festgenommen werden. Für den Brand auf dem Hauptfriedhof kommen weder der 24-Jährige noch der 51-Jährige infrage. Beide kamen jeweils nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Zeugen zum jüngsten Vorfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 36 00 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

v