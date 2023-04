Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt

Am Sonntagnachmittag steht ein Kombi im Hallschlag in Flammen. Die Einsatzkräfte können nicht mehr viel retten.









Ein brennendes Auto hat am Sonntagnachmittag im Cannstatter Stadtteil Hallschlag für große Aufmerksamkeit gesorgt: Gegen 14.10 Uhr rauchte es zunächst aus dem Motorraum eines Mercedes Kombis - wenig später brannte der Wagen. Geistesgegenwärtig steuerte der Fahrer in der Straße Hallschlag die nahe liegende Bushaltestelle „Auf der Steig“ an, stieg aus seinem Wagen und setzte einen Notruf ab.

Keine Verletzten

Die Feuerwehr rückte umgehend in die Straße Hallschlag aus, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand die komplette C-Klasse jedoch schon in Flammen. Trotz des Löscheinsatzes, der gegen 14.50 Uhr beendet war, brannten große Teile des 13 Jahre alten Diesels aus.

Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand, der wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, niemand. An dem Mercedes entstand wohl ein Totalschaden, den Restwert des Autos konnte ein Polizeisprecher jedoch nicht beziffern.