Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt

Am Montagmorgen kommt es in Bad Cannstatt zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr löscht die Flammen und rettet acht Personen aus dem Gebäude. Drei Menschen müssen in Krankenhäuser gebracht werden.











Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand in die Erbstetter Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgerückt. Bei dem Brand wurden ersten Informationen der Einsatzkräfte zufolge drei Personen verletzt, die Feuerwehr rettete acht Personen aus dem betroffenen Gebäude.