Eine graue Rauchwolke alarmiert am Montagabend viele Menschen in Stuttgart.

Viel grauer Rauch über Bad Cannstatt alarmiert am frühen Montagabend viele Menschen. Die Feuerwehr muss mit sechs Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrücken, um das Feuer zu löschen.















In Bad Cannstatt hat am frühen Montagabend ein Müllunterstand in der Nähe der Haltestelle Nürnberger Straße gebrannt. Zahlreiche Notrufe seien bei der Feuerwehr gegen 17.10 Uhr aus der Nachbarschaft eingegangen, erklärt ein Pressesprecher. Aus mehreren Teilen der Stadt war der graue Rauch über den Häusern zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehr, 16 Einsatzkräfte und zwei Löschrohre im Einsatz. Offenbar sollen in Folge des Brandes unter anderem umliegende Fensterscheiben zu Bruch gegangen sein.

Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand (Stand 18 Uhr). Wie es genau zu dem Feuer kam und wie hoch der Sachschaden ist, dazu konnte der Pressesprecher noch keine Angaben machen.