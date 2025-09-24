Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt: Baugrube füllt sich mit Wasser und droht Keller zu fluten

Eine Baugrube in Bad Cannstatt füllt sich am Mittwoch mit Wasser, das in den Keller eines Mehrfamilienhauses fließt. Die Feuerwehr rückt an und pumpt ab. Was bekannt ist.

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz in die Teinacher Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgerückt. Eine große Baugrube war mit Wasser vollgelaufen, das wiederum in den Keller eines Mehrfamilienhauses floss. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich momentan noch vor Ort, um das Wasser abzupumpen.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 18 Uhr alarmiert. Feuerwehr und Polizei rückten an und machten sich ein Bild von der Lage. „Weil sich ziemlich viel Wasser in der Baugrube befindet und dieses nach und nach in den Keller des danebenstehenden Gebäudes läuft, forderten wir weitere Einsatzkräfte mit größeren Pumpen an“, erklärt der Feuerwehrsprecher.

Feuerwehr pumpt Wasser aus Baugrube und Keller

Das Wasser wird nun aus der Baugrube und aus dem Keller gepumpt. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht in Sicht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr inspizieren die Lage. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ob sich die Baugrube wegen der starken Regenfälle gefüllt hat, oder ob ein Rohrbruch oder Grundwasser, das nach oben drückt, verantwortlich für die Wassermassen ist, kann noch nicht gesagt werden.