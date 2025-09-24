Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt: Baugrube füllt sich mit Wasser und droht Keller zu fluten

Eine Baugrube in Bad Cannstatt füllt sich am Mittwoch mit Wasser, das in den Keller eines Mehrfamilienhauses fließt. Die Feuerwehr rückt an und pumpt ab. Was bekannt ist.
Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz in die Teinacher Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt ausgerückt. Eine große Baugrube war mit Wasser vollgelaufen, das wiederum in den Keller eines Mehrfamilienhauses floss. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich momentan noch vor Ort, um das Wasser abzupumpen.