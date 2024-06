Feuerwehreinsatz in Bad Cannstatt: Bagger brennt auf Baustelle ab – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

1 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Passant meldet in der Nacht zum Mittwoch über den Notruf, dass ein Bagger auf einer Baustelle in Bad Cannstatt in Flammen steht. Die Feuerwehr eilt herbei und löscht den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.











Ein Bagger ist auf einer Baustelle in der Düsseldorfer Straße in Bad Cannstatt in der Nacht zum Mittwoch abgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 180.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.