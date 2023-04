5 Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

In einem Mehrfamilienhaus in Backnang explodiert am Dienstagabend der Akku eines Staubsaugers und löst dadurch einen Brand aus. Die Feuerwehr rückt an und rettet die Bewohner aus dem Haus. Es entsteht hoher Sachschaden.









Ein explodierter Staubsaugerakku hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, sei das Feuer gegen 21.25 Uhr in einer Kellerwohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, drang bereits massiver Rauch aus dem Hauseingang.

Die Backnanger Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand löschen und die Bewohner aus dem Haus retten. Sie wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro.