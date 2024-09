7 Am Samstagabend rückte die Feuerwehr in Backnang zu einem Brand in einer Entsorgungsfirma aus. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In einer Entsorgungsfirma in Backnang bricht am Samstagabend ein Feuer aus. Was bisher bekannt ist.











In Backnang ist am Samstagabend bei der Entsorgungsfirma Veolia Umweltservice ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 22.06 Uhr ein „Brandgeschehen“ im Kuchengrund gemeldet. Dort hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllberg entzündet, der in einer Firmenhalle gelagert war.