1 In Asperg war es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Asperg bricht am Donnerstagmorgen ein Feuer aus, das schnell bis ins Dach übergreift. Die Feuerwehr kann den Brand unter Kontrolle bringen, eine Frau und ein Kleinkind werden leicht verletzt.

Asperg - In einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden eine Frau und ein Kleinkind leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 7 Uhr in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen, die in der Zwischenzeit bis ins Dach vorgedrungen waren. In der betroffenen Wohnung war das Feuer gegen 7.25 Uhr gelöscht, die Flammen im Dach hatte die Feuerwehr kurz nach 8 Uhr unter Kontrolle gebracht.

Bei dem Brand wurden eine Frau und ein Kleinkind in der Wohnung über der Brandwohnung leicht verletzt. Informationen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor.