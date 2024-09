Feuerwehreinsatz in Asperg: Brennendes Öl – 21-Jährige wird bei Fettbrand schwer verletzt

1 Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: pa/Marijan Murat

Eine 21-Jährige aus Asperg hatte vergessen, ihren Herd auszuschalten. Dadurch entzündete sich Öl in einer Pfanne – und die Flammen breiteten sich aus.











Eine 21-Jährige ist am Sonntagnachmittag in Asperg (Kreis Ludwigsburg) bei einem Fettbrand in ihrer Küche schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte die Frau vergessen, den Herd auszuschalten, woraufhin eine Pfanne mit Öl so stark erhitzt wurde, dass das Fett entflammte. Die 21-Jährige reagierte geistesgegenwärtig: Anstatt Wasser hinzuzugeben, wodurch es zu einer Verpuffung hätte kommen können, versuchte sie das Feuer mit einem Handtuch zu ersticken. Das klappte allerdings nicht, die Flammen griffen zwischenzeitlich schon auf den Wasserkocher und die Kaffeemaschine über.