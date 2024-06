Feuerwehreinsatz in Althütte: Wok-Pfanne fängt Feuer und löst Küchenbrand aus

1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Brennendes Öl in einer Wok-Pfanne hat am Donnerstag in Althütte einen Küchenbrand ausgelöst. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch der Rettungsdienst war gefordert.











Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstag gegen 19 Uhr in Althütte wegen eines Küchenbrandes in der Straße Im Steinhäusle im Einsatz gewesen. Dort war laut der Polizei eine Dunstabzugshaube in Brand geraten, nachdem sich Öl in einer Wok-Pfanne entzündet hatte. Zwei Bewohner mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.