1 Wegen eines Brandes in einem Kleintierzuchtverein verendeten etwas hundert Hühner. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Im baden-württembergischen Lorch verendeten viele Hühner auf Grund eines Brandes. Das Feuer soll in der Nacht in einem Stall des Kleintierzuchtvereins ausgebrochen sein.











Bei einem Stallbrand sind im baden-württembergischen Lorch etwa hundert Hühner verendet. Wie die Polizei in Aalen am Freitag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht in einem Stall eines Kleintierzuchtvereins aus. Die Feuerwehr konnte die Tiere nicht retten.