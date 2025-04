Feuerwehreinsatz im Kreis Ludwigsburg: Brennender Sperrmüllhaufen entwickelt sich zu Dachstuhlbrand

4 Die Flammen eines brennendes Sperrmüllhaufens griffen auf das Gebäude über. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Am Freitagabend entwickelt sich zunächst im Außenbereich eines Gebäudes in Eberdingen ein Brand. Dann greift er auf das Haus über. Später ist es unbewohnbar.











Ein Dachstuhlbrand in Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) hat am Freitagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion am Abend sagte, gab es zunächst einen Brand im Außenbereich eines Gebäudes in der Brunnenstraße. Ein Sperrmüllhaufen im Hof des Gebäudes stand demnach in Flammen; die Ursache dafür sei noch unklar.