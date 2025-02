Feuerwehreinsatz im Kappelbergtunnel: Chevrolet in Flammen – Tunnel gesperrt

Großbrand in Schorndorf „Deutliche Hinweise auf Vorsatz“ – Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Nach dem verheerenden Brand in der Gmünder Straße in Schorndorf sitzt ein 57-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus – aber was war sein Motiv?