Feuerwehreinsatz: Brand in Schorndorf – Feuerwehr evakuiert mehrere Häuser

1 Die Feuerwehr muss am Dienstagmorgen in der Schorndorfer Innenstadt anrücken. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Wohnhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schorndorf brennt am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr rückt aus und evakuiert Häuser – zwei Personen benötigen ärztliche Behandlung.











Feuer in der Schorndorfer Stadtmitte: Am frühen Dienstagmorgen, nach 3 Uhr, wurde ein brennendes Wohnhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße gemeldet, teilt die Polizei mit. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits so weit fortgeschritten, dass neben dem betroffenen Gebäude auch drei angrenzende Wohnhäuser evakuiert werden mussten.