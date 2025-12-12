Feuerwehreinsatz: Brand an Regionalzug - 200 Menschen müssen Zug verlassen

1 Es hat gebrannt an einem Zug - die Feuerwehr half dabei, dass niemand zu Schaden kam. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Ein Zug hält in Krefeld, es soll nur einer der üblichen Zwischenstopps sein. Doch plötzlich lodern Flammen außen an der Bahn - und die Passagiere müssen schleunigst raus.











Krefeld - An einem Regionalzug hat es im Krefelder Hauptbahnhof gebrannt. Rund 200 Fahrgäste mussten den Zug am frühen Abend schnell verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bereich einer Zugachse hatte Feuer gefangen - es brannte also außen und nicht innen im Zug. Die Fahrgäste selbst waren nach Aussage eines Feuerwehrsprechers nicht in Gefahr.