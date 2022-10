1 Die Feuerwehr rückt am Mittwochmorgen auf die B 10 bei Esslingen aus. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am Mittwochmorgen gerät auf der B 10 bei Esslingen ein mit Altpapier beladener Lastwagen aus noch unbekannter Ursache in Brand. Ob jemand durch das Feuer verletzt wurde, ist noch unklar.















Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr gegen 6.40 Uhr zu einem Einsatz auf die B 10 ausgerückt.

In Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen der Ausfahrt Esslingen-Weil und der Ausfahrt Pliensauvorstadt, hat ein Lastwagen Feuer gefangen. „Der Lastwagen war mit mehreren Tonnen Altpapier beladen“, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage. Laut Polizeiangaben konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ob Personen durch das Feuer verletzt wurden und was die Brandursache war, ist am Mittwochmorgen noch unklar.

Für die Löscharbeiten sind Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Weitere Informationen folgen in Kürze.