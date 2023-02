Feuerwehreinsatz bei der AVL in Tamm

6 Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Feuerwehr musste zum Betriebsgelände der AVL in Tamm ausrücken. Dort stand ein Kühlcontainer in Flammen.















Die Feuerwehr musste am Montagvormittag zum AVL-Betriebsgelände in die Carl-Zeiss-Straße in Tamm ausrücken, nachdem dort gegen 11.45 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Ein Kühlcontainer hatte aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf zudem auf ein Gebäude über, wobei dessen Außenfassade und ein Tor beschädigt wurden. Die Wehrkräfte brachten den Brand unter Kontrolle. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro, verletzt wurde niemand.