Zunächst hörte ein 40-jähriger Autofahrer nur seltsame Geräusche aus seinem Motorraum, dann schlug das Fahrzeug auch schon Funken.









Die Anrufe bei der Polizei kamen von mehreren Verkehrsteilnehmern: sie alle meldeten am Samstagabend gegen 21.40 Uhr sie ein brennendes Fahrzeug auf der B 27 nahe der Abfahrt zum Gewerbegebiet Tammerfeld. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger mit seinem Toyota Prius von in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war, als er während der Fahrt plötzlich ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum gehört hatte. Nachdem andere Autofahrer ihn zudem aufmerksam gemacht hatten, dass mit seinem Wagen wohl etwas nicht stimme, hielt der 40-Jährige daraufhin am Fahrbahnrand an und stieg aus.

Der Wagen brennt vollständig aus

Unmittelbar danach schlugen auch schon Funken aus dem Motorraum, welche das Auto schließlich komplett in Brand setzten. Die Feuerwehr rückte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus und löschte das Feuer. Das ausgebrannte Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 17 000 Euro. Den Umständen nach sei von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.