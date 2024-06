Brand in Wohnhaus in Neuhausen

Am Dienstag hat es in einem Wohngebäude in Neuhausen gebrannt.

Hoher Schaden ist in einem Wohngebäude auf den Fildern entstanden. Ein Brand in Neuhausen (Kreis Esslingen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr gefordert. 61 Kräfte waren vor Ort, um der Flammen in dem 15-Parteien-Haus Herr zu werden.











Großeinsatz in einem Wohngebiet in Neuhausen: Ein Brand im Dachgeschoss hat am Dienstag die Rettungskräfte gefordert. Er hat großen Schaden angerichtet, die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.