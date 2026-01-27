Feuerwehreinsatz auf A8: Fahrzeug brennt auf Autobahn vollständig aus – kilometerlanger Stau

8 Auf der Autobahn A8 geriet am Dienstagabend ein Fahrzeug in Brand. Foto: SDMG

Am Dienstagabend kommt es auf der A8 bei Stuttgart zu einem Fahrzeugbrand. Ein Auto brennt vollständig aus, die Feuerwehr ist im Einsatz. Es entsteht ein kilometerlanger Stau.











Link kopiert



Am Dienstagabend ist auf der Autobahn A8 auf Höhe des Flughafens Stuttgart ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen 20.35 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn gesperrt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Aufgrund des Brandes und des Feuerwehreinsatzes bildete sich ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn. Angaben zu möglichen Verletzten oder zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Auch zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.