Feuerwehreinsatz an der MHP-Arena: VfB gibt Entwarnung, Fanshop regulär geöffnet

1 Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in der Mercedesstraße Foto: SDMG

Nach einem Feuerwehreinsatz im VfB-Fan-Center am Mittwochabend hat der Shop am Donnerstag regulär geöffnet. Der Schaden ist offenbar gering.











Link kopiert



Viel Rauch, kein Feuer – ein minimaler Schaden. Der VfB Stuttgart hat am Tag nach dem Feuerwehreinsatz im VfB-Fan-Center Entwarnung gegeben. „Es gibt keinen größeren Schaden, der Fanshop ist regulär geöffnet“, sagte ein VfB-Sprecher. Der Verkaufsbereich sei nicht betroffen gewesen, dementsprechend hätten die Utensilien wie Schals und Trikots keinen Schaden genommen. Der Rauch habe sich vor allem in Büroräumen ausgebreitet – der Shop selbst sei im Grunde nicht betroffen gewesen.