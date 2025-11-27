Feuerwehreinsatz an der MHP-Arena: VfB gibt Entwarnung, Fanshop regulär geöffnet
Feuerwehreinsatz am Mittwochabend in der Mercedesstraße Foto: SDMG

Nach einem Feuerwehreinsatz im VfB-Fan-Center am Mittwochabend hat der Shop am Donnerstag regulär geöffnet. Der Schaden ist offenbar gering.

Viel Rauch, kein Feuer – ein minimaler Schaden. Der VfB Stuttgart hat am Tag nach dem Feuerwehreinsatz im VfB-Fan-Center Entwarnung gegeben. „Es gibt keinen größeren Schaden, der Fanshop ist regulär geöffnet“, sagte ein VfB-Sprecher. Der Verkaufsbereich sei nicht betroffen gewesen, dementsprechend hätten die Utensilien wie Schals und Trikots keinen Schaden genommen. Der Rauch habe sich vor allem in Büroräumen ausgebreitet – der Shop selbst sei im Grunde nicht betroffen gewesen.

 

Der kleine Brand war am Mittwochabend gegen 19 Uhr ausgebrochen. Ursache war wohl Plastikgeschirr, das auf einem Herd Feuer gefangen hatte. Die Rauchmelder sprangen an, die Feuerwehr kam. Als die Einsatzkräfte in der Mercedesstraße eintrafen, hatten Mitarbeiter die Flammen schon gelöscht.

Laut Polizei ist der Schaden noch nicht beziffert, „er dürfte aber auch nicht groß sein“, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Das VfB-Fan-Center ist unter der Woche täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 15 Uhr. Außer es findet ein Bundesligaspiel in der MHP-Arena statt: dann öffnet der Shop dreieinhalb Stunden vor Spielbeginn.

 