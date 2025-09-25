Feuerwehreinsatz in Leonberg: Mehrere Autos bei Brand in Industriegebiet beschädigt – hoher Schaden

Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr Leonberg zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Eltingen ausgerückt. In vier Garagen standen mehrere Autos in Flammen.
Am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr ist die Feuerwehr Leonberg mit einem Großaufgebot zu einem Brand in die Brückenbachstraße nach Eltingen ausgerückt. Zuvor war ein Notruf eines Mitarbeiters eines Autohauses eingegangen, der austretenden Rauch aus einer Garage auf dem Firmengelände meldete, so Abteilungskommandant Volker Röckle.