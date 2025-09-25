Feuerwehreinsatz in Leonberg: Mehrere Autos bei Brand in Industriegebiet beschädigt – hoher Schaden

Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr Leonberg zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Eltingen ausgerückt. In vier Garagen standen mehrere Autos in Flammen.

Am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr ist die Feuerwehr Leonberg mit einem Großaufgebot zu einem Brand in die Brückenbachstraße nach Eltingen ausgerückt. Zuvor war ein Notruf eines Mitarbeiters eines Autohauses eingegangen, der austretenden Rauch aus einer Garage auf dem Firmengelände meldete, so Abteilungskommandant Volker Röckle.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass starker Rauch aus gleich vier Garagen drang. Nach dem Öffnen der Garagentore offenbarte sich ein Vollbrand. Drei dort abgestellte Pkw standen in Flammen, so Röckle.

Defekte Elektrobatterie führte wohl zu Brand in Leonberg

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und rund 30 Kräften im Einsatz. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz weitgehend beendet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte mutmaßlich ein Defekt an einer Elektrobatterie zum. Hierdurch wurden drei Autos, die in der Garage standen, stark beschädigt. Ebenso wurde vermutlich durch die starke Hitzeentwicklung eines der Garagentore nach außen gebogen.

Erste Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich demnach auf rund 440.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.