Feuerwehreinsatz am Klinikum in Winnenden

1 Die Feuerwehr hatte den Brand rasch im Griff. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Die Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen zum Krankenhaus in Winnenden gerufen. Dort war ein Schaltschrank in Brand geraten. Für den Einsatz musste die Notaufnahme teilweise evakuiert werden.











Link kopiert



Im Rems-Murr-Klinikum in Winnenden hat es am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz gegeben. Grund dafür war laut Polizei ein in Brand geratener Schaltschrank im Untergeschoss. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber schnell im Griff, heißt es im Bericht weiter.