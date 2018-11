Flughafen Stuttgart Kontrolle im Terminal 1 gesperrt

Von wdo/lsw 06. November 2018 - 10:04 Uhr

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Flughafen Stuttgart ist die Kontrolle am Terminal 1 gesperrt. (Symbolbild) Foto: SDMG

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Flughafen Stuttgart ist die Kontrolle am Terminal 1 gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz – aber nicht wegen eines Brandes, sondern eines Deckenschadens.

Stuttgart - Wegen eines technischen Problems ist am Flughafen Stuttgart die Kontrolle der Fluggäste am Terminal 1 ausgesetzt worden. Das sagte eine Sprecherin des Airports am Dienstag. Die Feuerwehr sei im Einsatz, aber nicht weil es brenne, sondern als technische Experten. „Irgendetwas rieselt aus der Decke“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion am Flughafen. Womöglich die Folge von vergangenen Umbaumaßnahmen in dem Bereich.

Später wurde bekannt, dass sich zwei Deckenplatten offenbar gelöst hatten. Deshalb schaute Dämmmaterial heraus. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten über Atemwegsreizungen geklagt, weshalb die Kontrolle am Morgen ausgesetzt worden sei, so eine Flughafen-Sprecherin. Die Betroffenen seien zum Arzt gegangen. Betroffene Reisende seien zur Sicherheitskontrolle in die anderen drei Terminals geschickt worden. Längere Wartezeiten habe es zunächst nicht gegeben. Der Check-in am Flughafen lief nach Angaben der Bundespolizei normal weiter.

Check-in läuft normal weiter

Insgesamt gibt es vier Terminals. Betroffene Reisende seien zur Sicherheitskontrolle in die Terminals 2 und 3 geschickt worden. Längere Wartezeiten habe es am Vormittag nicht gegeben, wird auch bei der Bundespolizei bestätigt. Der Check-in am Flughafen läuft normal weiter. Nur fehlte eben eine Möglichkeit des Zugangs der Sicherheitskontrolle zu den Gates während des Einsatzes. Am Mittag sollte ein Teil der Sicherheitskontrolle am Terminal 1 wieder öffnen.