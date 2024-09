Feuerwehr Weissach: Muss eine neue Wache gebaut werden?

1 Das Weissacher Feuerwehrhaus erfüllt seinen Zweck – noch. Foto: Simon Granville

Mittelfristig wird das Gebäude der Weissacher Feuerwehr den Ansprüchen nicht mehr gerecht. Der Gemeinderat geht nun der Frage nach, ob dort erst einmal saniert werden soll – oder ob an einem anderen Standort eine ganz neue Feuerwache entstehen könnte.











Link kopiert



Noch besteht kein Handlungsbedarf – aber es zeichnet sich ab, dass einer kommt. So beschrieb Bürgermeister Jens Millow (parteilos) seinem Gemeinderat die Lage in Sachen Feuerwehr, besonders mit Blick auf den Standort in der Weissacher Ortsmitte. Vergangenes Jahr hatte die Gemeinde einen Bedarfsplan für die örtliche Freiwillige Feuerwehr aufstellen lassen. Der besagt zwar, dass die Feuerwehr derzeit gut aufgestellt ist. Mittelfristig, also in rund fünf Jahren, könnte sich das aber ändern.