Feuerwehr und DLRG in Urbach im Einsatz

4 Die Feuerwehr konnte die beiden Personen retten. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wegen der starken Strömung können zwei Personen in einem Schlauchboot in Urbach das rettende Ufer der Rems nicht erreichen. Einer der beiden setzt einen Notruf ab, Feuerwehr und DLRG rücken an.











Link kopiert



Die Feuerwehr und die DLRG sind am Freitagabend zu einem Einsatz an die Rems in Urbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt, um zwei Personen zu retten, die mit ihrem Schlauchboot nicht mehr selbstständig das rettende Ufer des Flusses erreichen konnten.