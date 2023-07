1 Ein Smart hängt am Haken: In Reutlingen hilft nur das Versenken in einem Container. Foto: Feuerwehr Reutlingen

Elektroautos sind so sicher wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Da sind sich die Experten einig. Doch wenn ein solches Auto erst mal in Brand gerät, steht die Feuerwehr oft vor Problemen.









Stuttgart - Es war großes Kino, was da vor einiger Zeit auf dem Parkplatz einer Reutlinger Firma ablief. Ein Elektro-Smart, der eine Weile lang nicht benutzt worden war, sollte aufgeladen werden. Dabei fing der Kleinwagen plötzlich an zu qualmen. Die Mitarbeiter zögerten nicht lange. Sie zogen den Stecker und legten das Auto sogar noch mit einem Stapler auf die Seite, auf dass die herbeigerufene Feuerwehr besser an die Batterie herankomme.