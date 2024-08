Feuerwehr Sindelfingen: Bernd – das Boot

1 Neue Schutzkleidung und Rettungsboot „Bernd“ Foto: Stadt/Knoblauch

Die Sindelfinger Feuerwehr benennt ihr neues Hochwasserboot nach dem Oberbürgermeister. Eine gute Namenswahl, immerhin haben beide Bernds viel gemeinsam, schreibt unsere Autorin in unserer Humor-Kolumne.











Nun also auch Bernd, das Boot. Nicht zu verwechseln mit Bernd – dem Brot. Das deprimierte Kastenweißbrot, das am liebsten Raufasertapetenmuster studiert, hat natürlich so gar nichts gemein mit Sindelfingens OB oder dem dynamischen neuen Hochwasserboot mit fünf PS, das sich die Feuerwehr Sindelfingen jetzt angeschafft hat. 13 000 Euro kostet die schwimmende Rettungskapsel, die fortan alles rettet, was nicht im Notfall auf den Baum springt.