Feuerwehr rückt nach Dagersheim aus: Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

Brand in Magstadt Feuerwehr rettet Bewohner per Drehleiter – Brandursache unklar

In einem Haus in der Straße Am Bierkeller in Magstadt kommt aus noch ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung. Einige Personen können das Gebäude offenbar selbst verlassen, weitere rettet die Feuerwehr per Drehleiter.