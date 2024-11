1 In der Römergalerie im Leonberger Stadtzentrum sind viele Geschäfte, Arztpraxen, Büros und Lokale. Foto: Simon Granville

Große Aufregung zur besten Mittagspausenzeit im Leonberger Zentrum: Am Dienstag um 12.10 Uhr wird die Kreuzung am Neuköllner-Platz von fünf Fahrzeugen der Feuerwehr, Polizeiautos und Rettungswagen blockiert. Aus der Römergalerie dringt Rauch. Die Feuerwehrleute, 25 sind vor Ort, eilen in den Geschäfts- und Bürokomplex.

Kurz zuvor hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. „In solch einem Fall räumen wir aus Sicherheitsgründen das komplette Gebäude“, berichtet der Gesamtkommandant der Leonberger Feuerwehr, Wolfgang Zimmermann, unserer Zeitung. In der Römergalerie mit zwei Restaurants, mehreren Geschäften, Arztpraxen, Büros und einem großen radiologischen Zentrum kommen da einige Menschen zusammen. Lesen Sie auch Feuerwehr lüftet die Räume Die Leute warten draußen, während drinnen die Feuerwehr nach der Ursache für den Qualm fahndet. In einem Ladenlokal werden sie fündig. Dort hatten sich Mitarbeiter in einer Mikrowelle Essen warm gemacht und offenbar zu lange drin gelassen. Das Essen verbrannte, aus der Mikrowelle qualmte es, der Rauchmelder schlug Alarm. Zum Glück passiert sonst nichts. Niemand kommt zu Schaden. „Wir haben die Räumlichkeiten durch die Fenster entlüftet“, berichtet Feuerwehr-Chef Zimmermann. Um 12.37 Uhr, noch nicht einmal eine halbe Stunde nach Alarmierung, rückt das Großaufgebot der Einsatzkräfte wieder ab. In der Leonberger City herrscht wieder normaler Mittagsbetrieb.