Feuerwehr rettet Katze vom Dach: Ditzinger Feuerwehr befreit Katze aus misslicher Lage

1 Ausreißer in misslicher Lage: Die Ditzinger Feuerwehr hat eine Katze gerettet. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen holte am Mittwochmorgen eine Katze, die sich auf einem Dach in Heimerdingen verfangen hatte, unversehrt zurück auf den Boden.











Eine Rettung der nicht ganz alltäglichen Art hat die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen am Mittwochmorgen erfolgreich gemeistert. Die Retter waren gegen 9.30 Uhr in den Teilort Heimerdingen gerufen worden. Dort hatte sich auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Hochdorfer Straße eine Katze an einem Haken verfangen. Sie war zuvor aus einem Fenster aufs Dach geklettert.