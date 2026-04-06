Feuerwehr Korntal-Münchingen: Tierische Rettung auf A 81 – Lebensretter kümmern sich um Hund nach Crash

Ein BMW-Fahrer verunglückt am Karfreitag auf der A 81 bei Zuffenhausen. Eine Überraschung am Unfallort ist ein tierischer Beifahrer, der dringend Hilfe benötigt.
Einen unerwartet tierischen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen: Wegen eines Verkehrsunfalls war sie am Abend des Karfreitags an die A 81 geordert worden, wie der Sprecher der Wehr, Andreas Rometsch, mitteilt. An der Anschlussstelle Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn war ein BMW-Fahrer verunglückt. Sein Wagen war gegen 19 Uhr auf der Autobahn ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt.