Feuerwehr Korntal-Münchingen: Tierische Rettung auf A 81 – Lebensretter kümmern sich um Hund nach Crash

Ein BMW-Fahrer verunglückt am Karfreitag auf der A 81 bei Zuffenhausen. Eine Überraschung am Unfallort ist ein tierischer Beifahrer, der dringend Hilfe benötigt.

Einen unerwartet tierischen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen: Wegen eines Verkehrsunfalls war sie am Abend des Karfreitags an die A 81 geordert worden, wie der Sprecher der Wehr, Andreas Rometsch, mitteilt. An der Anschlussstelle Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn war ein BMW-Fahrer verunglückt. Sein Wagen war gegen 19 Uhr auf der Autobahn ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt.

Während der verletzte Fahrer selbst aussteigen konnte und vom Rettungsdienst versorgt wurde, stießen die Helfer der Feuerwehr Korntal-Münchingen auf einen Mitfahrer mit vier Pfoten. Keinen Osterhasen, sondern einen Hund.

Die Feuerwehrleute holten den „verstörten, aber völlig friedlichen Hund“ aus seiner Transportbox und betreuten ihn. Nach einigen Schlucken Wasser und ausgiebigen Streicheleinheiten „sah die Welt für den besten Freund des Menschen schon wieder ganz anders aus“, bilanziert der Sprecher.

Ein Hund auf der Autobahn: Auch mit Streicheleinheiten wurde ihm geholfen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen

Kameraden streuten derweil die Fahrbahn ab, weil Flüssigkeit ausgelaufen war, klemmten zur Sicherheit die Batterie des BMW ab und schoben den Wagen zur Seite.

Nachdem die Straße somit wieder passierbar war, konnte die Feuerwehr ihre Tätigkeit beenden. Der „vierbeinige Patient“ auf der Autobahn 81 wurde Kollegen der Polizei übergeben, die sich bis zum Eintreffen des Frauchens weiter um ihn kümmerten.