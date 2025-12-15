Feuerwehreinsatz in Gotha: Feuer auf Toilette – 500 Fahrgäste müssen ICE verlassen

1 In einem ICE der Deutschen Bahn hat es in einer Zugtoilette gebrannt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Strecke dicht, Zug evakuiert. Für mehrere Hundert Reisende nimmt eine Fahrt mit einem ICE ein unerwartetes Ende. Was ist passiert?











In einem ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg von München nach Berlin hat es in einer Zugtoilette gebrannt. Das Zugpersonal konnte den Brand unmittelbar und selbstständig löschen - Fahrgäste wurden nicht verletzt, wie die Bahn mitteilte. Die rund 500 Reisenden verließen demnach am Nachmittag den Zug am Bahnhof Gotha in Thüringen und konnten ihre Reise mit anderen Zügen fortsetzen.