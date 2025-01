Abfall brennt in Tiefgarage – Wohnungen in der Nacht evakuiert

1 Die Feuerwehr konnte den rauchenden Müll löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO

Am frühen Mittwochmorgen hat die Feuerwehr in Filderstadt (Kreis Esslingen) mehrere Wohnungen geräumt, weil in der Tiefgarage des Gebäudes Abfall brannte.











