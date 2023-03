1 Die Feuerwehr konnte bei dem Einsatz in der Nacht verhindern, dass der Brand auf ein Haus übergriff. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser/IMAGO/Rupert Oberhäuser

In Esslingen sind in der Nacht auf Dienstag zwei Autos in der Hindenburgstraße ausgebrannt. Auch ein Wohnhaus wurde durch die Hitze beschädigt. Wie kam es zu dem Brand?









In der Nacht von Montag auf Dienstag haben in Esslingen kurz nach Mitternacht zwei Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 0.30 Uhr ein entsprechender Notruf aus der Hindenburgstraße ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Pkw und einen Kleinlastwagen, der ebenfalls in Flammen stand.

Beide Fahrzeuge waren am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt. Die zwölf ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Brand zügig löschen und so auch verhindern, dass die Flammen auf das Haus übersprangen. Dennoch entstand am Haus ein Schaden, den die Polizei auf 2000 Euro schätzt. Verletzt wurde bei dem Brand aber niemand. Beide Autos wurden schwer beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei hier auf 1500 Euro am Pkw und rund 10 000 Euro am Lastwagen und seiner Ladung, die aus Möbeln bestand.

Den ersten Ermittlungen zufolge war offenbar ein technischer Defekt im Motorraum des Pkw die Brandursache, Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bislang nicht, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen.