Frauen- und ausländerfeindliche Witze, rassistische Posts bei Facebook? Ein anonymer Schreiber hat den Kommandanten der Feuerwehr von Erdmannhausen im Kreis Ludwigsburg bei der Gemeinde angeschwärzt. Nun ist Jochen Deschner von seinem Amt zurückgetreten – und bereut seine Wortwahl.









Erdmannhausen - Als Feuerwehrmann bewahrt Jochen Deschner seit 24 Jahren Menschen vor Gefahr. Vor vier Jahren übernahm er das Amt des Kommandanten in Erdmannhausen im Kreis Ludwigsburg – am Donnerstag erklärte er plötzlich seinen Rücktritt. Ein anonymer Kritiker aus den Reihen der eigenen Wehr hatte einige rassistische Facebook-Posts des obersten Feuerwehrmannes aufmerksam verfolgt, sie an die Erdmannhäuser Gemeindeverwaltung weitergeleitet und schließlich der Presse zugespielt. Jochen Deschner wiederum zog nach der Anfrage dieser Zeitung und Rücksprache mit dem Bürgermeister Marcus Kohler nun die Reißleine.