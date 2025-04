Feuerwehr im Einsatz: Waldbrand in Affalterbach

Steinheim Geld und Lebensmittel erbeten – Betrüger klingeln an Haustüren

Mehrere Anwohner der Hofacker- und Klosterstraße in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hatten sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, nachdem Männer an ihre Tür geklingelt hatte. Diese gaben vor, sich in einer Notlage zu befinden.