Feuerwehr Hemmingen: Spektakuläre Hauptübung

1 Das Übungszenario: Ein Verkehrsunfall mit Personenwagen und Traktor. Foto: Simon Granville

Die Freiwilige Feuerwehr Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) hat am Wochenende gefeiert. Bei einer Übung zeigte sie aber, auf was sie im Ernstfall vorbereitet sein müssen.











Mit einer Party in der Blaulichtbar sind die Hemminger Einsatzkräfte und ihre Gäste am Freitag in ein heißes Wochenende gestartet. Im Mittelpunkt des geselligen Beisammenseins stand allerdings die Hauptübung am Samstagnachmittag an der Kreuzung Konrad-Haller-Straße und Willi-Bleicher-Straße. Am Sonntag, Tag drei des Festwochenendes, begann mit einem Gottesdienst, dem der Frühschoppen folgte mit dem Musikzug. Die Hemminger Feuerwehr ist eine der ältesten im Landkreis Ludwigsburg. Sie blickte im vergangenen Jahr auf ihr 150-jähriges Bestehen zurück. Meilenstein der jüngeren Vergangenheit war der Bau des Gerätehauses für 3,7 Millionen Euro. Die Notwendigkeit dafür war lange erkannt, schon 2008 war darüber diskutiert worden. Zehn Jahre später zogen sie in ihr neues Domizil./Foto: Simon Granville