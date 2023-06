5 In der Kirchheimer Innenstadt ist am Donnerstagabend ein Dachstuhl in Brand geraten. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Ein Dachstuhlbrand hat am Donnerstagabend in Kirchheim/Teck die Feuerwehr in Atem gehalten. In der Kirchheimer Innenstadt kam der Verkehr teilweise zum Erliegen, es entstand hoher Sachschaden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











– In der Innenstadt von Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist es wegen eines Dachstuhlbrandes in der Alleenstraße am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 300 000 Euro. Wegen des Feuers musste die betroffene Straße stundenlang gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Kirchheimer Innenstadt.