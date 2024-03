Feuerwehr-Großeinsatz in Bad Cannstatt: Gasleck sorgt für Chaos – Sperrungen nach zehn Stunden aufgehoben

8 In Bad Cannstatt war es bei Bauarbeiten zu einem Gasleck gekommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Am Freitagmorgen kommt es bei Bauarbeiten am Cannstatter Wilhelmsplatz zu einem Gasaustritt. Es dauert mehrere Stunden, bis Entwarnung gegeben werden kann. Die Stadtbahnen stehen still, die König-Karl-Passage muss geräumt werden. Gegen 19 Uhr gibt die Feuerwehr Entwarnung.











Nachdem ein Gasleck am Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt seit Donnerstagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten und durch die dadurch notwendigen Sperrungen zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt hatte, konnten die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr keine erhöhten Werte mehr messen und Entwarnung geben.