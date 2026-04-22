Oberbürgermeisterin Gabriele Zull kündigt an, dass die konkreten Pläne für den Neubau samt Zeitplan in den kommenden Wochen im Fellbacher Gemeinderat vorgestellt werden.
Angesichts der Ebbe in der Kasse hat die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) im Zuge der Haushaltskonsolidierung diverse Sparpakete aufgelegt. Vor allem Großprojekte wurden auf die lange Bank geschoben. So die Neue Mitte und speziell die Überdachung des Kirchplatzes, zudem die geplante neue Sporthalle und auch die anvisierte Feuerwache auf einer Wiese ganz im Osten der Kernstadt.