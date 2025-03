1 Wegen eines brennenden Lkw ist die Feuerwehr in Stuttgart-Wangen zum Großmarkt ausgerückt (Symbolfoto). Foto: Murat/Marijan Murat

Die Feuerwehr Stuttgart ist derzeit in Stuttgart-Wangen im Einsatz. Auf dem Gelände des Großmarktes ist ein Lkw in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an.











Auf dem Gelände des Großmarktes am Langwiesenweg in Stuttgart-Wangen ist am Montagnachmittag ein Lkw in Brand geraten. Gegen 16.25 Uhr hatten mehrere Anrufer den Brand gemeldet, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Lkw, der mit Gemüse beladen war, bereits in Flammen.