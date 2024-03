Feuerwehr-Einsatz in Stuttgart-Münster

1 In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Münster ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Fabian Geier

In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Münster kommt es zu einem Wohnungsbrand. Ein Zeuge alarmiert die Feuerwehr, die eine Person aus dem Wohnhaus rettet. Was bisher bekannt ist.











In einem Mehrfamilienhaus in der Nagoldstraße im Stuttgarter Stadtteil Münster ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Eine Person erlitt Verbrennungen.