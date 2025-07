Feuerwehr-Einsatz in Schorndorf

1 Die Chicken Wings in Schorndorf sahen letztlich wohl etwas dunkler aus (Symnolfoto). Foto: paulovilela - stock.adobe.com

Rauchmelder schrillten im Konrad-Haußmann-Weg in Schorndorf, die Feuerwehr rückte mit 24 Kräften an. Doch was sie fand, war eher knusprig als gefährlich.











Link kopiert



Es war ein Einsatz, der nach Fast Food roch statt nach Feuer – und doch rückte die Feuerwehr mit voller Mannschaft an. Am späten Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr schlugen in einer Wohnung im Konrad-Haußmann-Weg Rauchmelder Alarm, Anwohner witterten Brandgeruch.