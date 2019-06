1 In Dortmund ist ein Eichhörnchen mit dem Kopf in einem Gullydeckel hängengeblieben. Foto: dpa/Feuerwehr Dortmund

Weil Befreiungsversuche vor Ort scheiterten, hat die Feuerwehr das kleine Eichhörnchen samt Gullydeckel in eine Tierarztpraxis in Dortmund gebracht.

Dortmund - In Dortmund ist ein Eichhörnchen aus einem Gullydeckel befreit worden. Das Tierchen steckte mit dem Kopf fest, weil es offensichtlich aus dem Kanalsystem durch den Gully flüchten wollte, wie die Dortmunder Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Weil Befreiungsversuche vor Ort scheiterten, wurde das Tier samt Gullydeckel in eine Tierarztpraxis gebracht.

Dort gelang es, das Eichhörnchen nach einer Narkose aus dem Deckel zu lösen. Es trug nur oberflächliche Verletzungen am Hals davon. Zur weiteren Behandlung blieb das Eichhörnchen vorerst beim Tierarzt.