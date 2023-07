Feuerunfall in der Formel 1 in Bahrain

1 Romain Grosjean (Mi.) klettert aus eigener Kraft aus seinem brennenden Haas-Boliden und entkommt der Feuerhölle nahezu unverletzt. Foto: imago//Andy Hone

Romain Grosjean hat einen schrecklichen Feuerunfall beim Großen Preis von Bahrain nahezu unverletzt überlebt. Auch dank der Einführung des anfangs umstrittenen Halo, meint unser Sportredakteur Jürgen Kemmner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart/Bahrain - Romain Grosjean saß die Ewigkeit von 27 Sekunden mitten in einem Feuer-Inferno, Flammen loderten um ihn herum, das Auto war von der Wucht des Aufpralls in der Mitte auseinandergebrochen. Romain Grosjean hat diesen Horrorunfall überlebt, er hat sich wahrscheinlich lediglich einen Rippenbruch und leichte Verbrennungen zugezogen. Vor 20 Jahren hätte der Pilot mit großer Wahrscheinlichkeit einen solchen Feuerunfall nicht überlebt. Romain Grosjean hatte einen bewundernswert aufmerksamen und erfahrenen Schutzengel – und er profitierte von den Sicherheitsbestimmungen der Formel 1, die in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert worden sind.