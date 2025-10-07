Feuershows und vieles mehr: Am Freitagabend gibt’s in Waiblingen jede Menge leuchtende Erlebnisse

Abend für Abend wird es ein bisschen früher dunkel – die Waiblinger Innenstadt aber wird am Freitag, 10. Oktober, zum Lichtermeer. Denn von 19 bis 23 Uhr heißt es wieder „Waiblingen leuchtet“. Dann laden die Geschäfte zum langen Shoppingabend ein und auf mehreren Plätzen in der Innenstadt treten Künstlerinnen und Künstler mit spektakulären Feuer- und Lasershows auf. Auf dem Zeller- und dem Rathausvorplatz sind Lichtshows zu sehen.

Während des langen Einkaufsabends gibt es an vielen Ecken in der Stadt Livemusik zu hören – da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Bandbreite reicht von Gospelmusik in der Michaelskirche über das Akustik-Duo Birds Band bis zu Volks- und Popmusik aus Afghanistan. Bewirtet werden die Besucher von Foodtrucks und zahlreichen Weingütern aus dem Remstal. Aber auch Bierfans kommen nicht zu kurz, zum Beispiel am Craftbeer-Stand der Brauerei SinghBräu.

Shows mit Luminos und Duo Forzarello

Mit einer interaktiven Multimedia-Lichtshow gastiert die Truppe Luminos auf dem Zellerplatz. Die Vorstellungen beginnen um 20, 21 und 22 Uhr. Der Rathausvorplatz ist ab 20.30 Uhr sowie ab 21.30 und ein weiteres Mal ab 22.30 Uhr Schauplatz einer viertelstündigen Licht-Mapping-Show zum Thema „So schön ist & feiert Waiblingen“. Auf dem Platz vor der Galerie Stihl gibt das Duo Forzarello gleich drei Vorstellungen seiner Show „Fire & Drum“. Nach dem Vorbild von Laurel & Hardy und Stomp machen Tim Hellebrand und Julian Breitschwerdt nicht nur Spaß, sondern trommeln mit brennenden Fackeln auf Metallfässern und jonglieren dabei. Die Feuershow ist um 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr zu sehen. Den ganzen Abend über ist außerdem Helen Hofmann alias Die Saxophonfrau in der Langen Straße unterwegs. Im leuchtenden Federkleid singt sie und spielt Saxophon.

Kinderdisco, Wunderglas und Taschenlampe

Auf dem sonst eher ruhigen Zellerplatz steppt am Freitagabend der Bär: von 19 bis 23 Uhr ist der Platz fest in der Hand der ADTV Tanzschule, die zur Tanzparty mit DJ einlädt. Um 19 Uhr beginnt eine Kinderdisco. In der benachbarten Michaelskirche gibt es von 19 bis 22 Uhr in der Kinderecke kreative Mitmachangebote rund um das Motto: „Out of the dark into the light“. Im Licht von Taschenlampen sieht die Welt gleich etwas anders aus. Das Haus der Stadtgeschichte am Eva-Mayr-Stihl-Platz bietet Entdeckern ab sechs Jahren um 18 Uhr, 18.30 und 18.45 Uhr die Möglichkeit, das Museum bei einer Taschenlampen-Führung zu erkunden. Schräg gegenüber, in der Kunstschule, entstehen von 19 bis 22 Uhr Wundergläser: kleine Schraubdeckelgläser werden mit selbstleuchtender Modelliermasse verziert. Diese tankt tagsüber Licht und leuchtet später geheimnisvoll im Dunkeln. In der Stadtbücherei werden von 17 bis 20 Uhr Mini-Laternen gebastelt, die Veranstaltung eignet sich für Kinder ab fünf Jahren. Bei der Volkshochschule am Alten Postplatz können sich Kinder schminken lassen und Jonglage erleben.

„Waiblingen leuchtet“ von oben

Eine riesige Glückskatze grüßt hier von der Fassade. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Besonders schön sind die vielen Lichter von einer erhöhten Stelle aus zu sehen. Als Aussichtsplatz bietet sich beispielsweise die Dachterrasse der Volkshochschule im Bürgermühlenweg an. Dort läuft derzeit auch die Fotoausstellung „Mein Lieblingsplatz“. Am Freitagabend werden in den VHS-Räumen zudem „Musik und guter Kaffee“ serviert.

Der Hochwachtturm am höchsten Punkt der Waiblinger Altstadt ist eine weitere Anlaufstelle für alle, die das Lichtermeer von oben genießen möchten. Um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr dürfen Besucher mit einem Stadtführer die zahlreichen Stufen bis hinauf zur Plattform erklimmen – vorausgesetzt, sie haben sich angemeldet. Der Vorverkauf für die Karten läuft ausschließlich über das Internet unter der Adresse www.waiblingen.de/erlebnisse, unter der Rubrik Stadtführungen. Die Karten kosten fünf Euro.