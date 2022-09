Feuerseefest in Stuttgart

1 Am ersten Abend hatte der Wettergott ein Einsehen. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Das Feuerseefest lockt noch bis Sonntag die Besucher in den Stuttgarter Westen. Von Regen ließen sich die Besucher nicht abhalten.















Zweimal musste die Jubiläumsveranstaltung wegen Corona verschoben werden, beim dritten Anlauf hat es nun geklappt. Seit Donnerstag ist das 10. Feuerseefest im Gange. Nachdem es am frühen Nachmittag noch ordentlich regnete, hatte der Wettergott offenbar ein Einsehen und sorgte für einen zwar frischen, aber wenigstens trockenen Abend „Das hilft schon mal, wenn es nicht regnet“, beruhigte Veranstalter Mirko Buxbaum der Blick gen Himmel. Und so war gleich der Eröffnungsabend gut besucht.

Livemusik am Feuersee

Die Verpflegungsstände und aufgebauten Sitzgelegenheiten rund um die Johanneskirche und den Feuersee im Stuttgarter Westen wurden ordentlich frequentiert. Auf der Bühne, die wegen einer kleinen Baustelle erstmals nicht direkt neben der Kirche aufgebaut wurde, sondern am Eingang der Johannesstraße platziert wurde, sorgten erst Jiska und anschließend Souldrive für einen coolen Sound, der viele zum Mittanzen und zumindest zum Verweilen einlud.

Zum Veranstaltungskonzept von Buxbaum und dem Rosenau Kultur Verein gehören jeden Abend zwei Music-Acts. Am Freitag geht es mit 18 Strings (19 Uhr) los, ab 20.30 Uhr folgt Soul Connection. Morgen stehen Old Johnny’s Crew (19 Uhr) und Caballo Negro (20.30 Uhr) auf dem Programm. Zum Abschluss am Sonntag gibt es ab 17 Uhr Irish Dance des TSC Astoria Stuttgart und um 18 Uhr das Mitmachkonzert „Aus voller Kehle für die Seele“.

Auch ein Kinderprogramm gibt es

„Neben der Musik und der Verpflegung haben wir am Samstag und Sonntag auch ein Kinderprogramm“, sagt Mirko Buxbaum zum „Versuch, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen“. Ab 11 Uhr startet das „Upcycling“, wo aus alten Pappkartons, Brettern und Plastikmüll in kreativer Art Spiele und Instrumente gebastelt werden können. Dazu gibt es Auftritte des Kinderliedermachers Toni Komisch (ab 14.15 Uhr) und des Kinderzauberers Chrismagic (ab 15.30 Uhr).

Am Freitag ist die Gastronomie ab 16 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 11 Uhr, dazu gibt es dann auch noch den Feuerseemarkt.