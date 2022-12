Brand in S-Bahn-Station verursacht Streckensperrung

Feuersee in Stuttgart

1 Ein Brand in der Station Feuersee sorgt am Mittwochabend für massive Einschränkungen im S-Bahnverkehr. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Brand in der S-Bahn-Station Feuersee in Stuttgart bremst am Mittwochabend Reisende aus. Die Dauer der Streckensperrung ist noch unklar.















Am Mittwochabend hat ein Brand in der S-Bahn-Station Feuersee in Stuttgart den S-Bahnverkehr ausgebremst. Auf allen Linien kommt es derzeit zu Einschränkungen (Stand: 19.15 Uhr). Die Ursache für das Feuer war zunächst ebenso unklar wie die mögliche Dauer der Streckensperrung.

Manche S-Bahnen fuhren nur bis zum Hauptbahnhof, andere hielten sogar noch weiter von der Innenstadt entfernt. Das teilte die S-Bahn Stuttgart über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, habe es in einer Dehnfuge gebrannt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Auch die Oberleitung sei abgeschaltet worden.